Nantes – Lorient, les compos probables et les absents

Du côté des Canaris, Antoine Kombouaré devrait confirmer ce vendredi le retour de Nicolas Pallois dans le groupe. On peut aussi s'interroger sur la présence ou non de Denis Appiah, touché par le Covid la semaine passée. Pour le reste, il manque toujours les quatre éléments à la CAN et Wylan Cyprien.

Les absents du côté de Nantes : Coulibaly, Simon, Ch.Traoré, Castelletto (CAN), Appiah, Doucet (Covid), Cyprien (blessé), Limbombe (écarté).

Pallois de retour pour le FC Nantes

Pour le déplacement à Nantes, Christophe Pelissier fera avec, a priori, deux joueurs de plus qu'à Lille mercredi : Julien Laporte, absent dans le Nord pour raisons personnelles (deuil), et Bonke Innocent, qui n'était pas encore qualifié et a signé mardi en Bretagne.

Les absents du côté de Lorient : Morel, Loric (blessés), Fontaine, St.Diarra (reprise).

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Pallois (ou Sylla), Girotto, Fabio, Merlin - Chirivella, Moutoussamy - Boukari, Kolo Muani, Blas.

Lorient : Nardi - I.Silva, H.Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée, Lemoine (cap.), Abergel - Moffi, Laurienté.