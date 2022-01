Nantes – Monaco, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si Antoine Kombouaré récupère Samuel Moutoussamy, de retour de suspension, il y a toujours un doute quant à la présence ou non de Randal Kolo Muani, absent face à Vitré car blessé. Quatre éléments sont à la CAN et deux joueurs (Bukari, Coco) avaient le Covid la semaine passée.

Les absents du côté de Nantes : Bukari, Coco (Covid), Coulibaly, Castelletto, Traoré, Simon (CAN), Limbombe, Augustin (choix).

Geubbels va profiter de l'absence de Moses Simon

Pour sa première sur le banc, Philippe Clément va être face à un casse-tête avec de nombreuses incertitudes liées au Covid (Badiashile, J.Lucas, Fofana, Diop, Matsima, Disasi, Marcelin) et quelques blessés ou incertains...

Les absents du côté de Monaco : Badiashile, J.Lucas, Fofana, Diop, Matsima, Disasi, Marcelin (Covid), Sidibé, Tchouaméni, Golovine, Fabregas, Diatta (blessés).

Nantes : Lafont (cap.) - Fabio, Girotto, Pallois, Merlin – Chirivella, Cyprien, Moutoussamy – Blas, Kolo Muani, Geubbels.

Monaco : Nübel – Aguilar, Maripan, Pavlovic – G.Martins, Matazo, Jakobs, C.Henrique – Volland, Ben Yedder (cap.), Boadu.