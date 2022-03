Nantes – Montpellier, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Quelques jours seulement après la victoire en Coupe face à Monaco, les Canaris auront sans doute récupéré plus facilement avec la finale au stade de France en perspective. Antoine Kombouaré pourra compter en outre sur tout son groupe avec le retour de Willem Geubbels, qui ne pouvait pas jouer face au club princier.

Les absents du côté de Nantes : aucun.

Les Canaris au complet et motivés par la Coupe

En face, Montpellier devra faire sans son latéral Arnaud Souquet (suspendu). Si le serbe Ristic pourrait faire son retour et que Pedro Mendes se rapproche également du rythme de la compétition, Stéphy Mavididi est forfait et Mamadou Sakho plus qu'incertain.

Les absents du côté de Montpellier : Souquet (suspendu), Sakho, Mavididi (blessés), Ristic (incertain).

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Castelletto, Pallois - Corchia, Chirivella, Girotto, Merlin - Blas, Kolo Muani, Simon.

Montpellier : Omlin - Sambia, Esteve, Cozza, Oyongo (ou Ristic) - Ferri, Chotard - Germain, Savanier (cap.), Mollet - Wahi.