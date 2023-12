FC Nantes : Sissoko montre les griffes avant le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Allons nous retrouver le Moussa Sissoko de la finale de l’Euro 2016 avec le FC Nantes ? Avec le récent changement d’entraîneur, et l'arrivée de Jocelyn Gourvennec en lieu et place de Pierre Aristouy, l’ex international retrouve les joies du terrain. Contre l'OGC Nice, il a ainsi été titularisé d'entrée de jeu, ce qui ne s'était produit que deux fois en dix rencontres avec Pierre Aristouy.

“Plus je joue, mieux je me sens”

Après avoir enchaîné deux titularisations, conte Le Havre et face à Nice, Sissoko retrouve une deuxième jeunesse, comme il l’évoque en conférence de presse: “Sur les dernières rencontres, je me sens mieux. Je monte en puissance. C'est à moi de continuer à élever mon niveau de jeu". Motivé, le Canari part avec de nouvelles armes et souhaite ramener des points du Parc des Princes, samedi : “L'équipe aborde cette rencontre avec beaucoup d'envie et de détermination. On essaye de peaufiner les derniers réglages pour être prêt le jour J. Il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité. Il va falloir être encore plus vigilant, plus solides et plus disciplinés. Les joueurs qui joueront devront être performants et faire tous les efforts qu’il faut pour répondre présent lors de ce match-là, parce que ça ne va pas être facile. On joue face à de très grands joueurs, mais il ne faudra pas être « petit bras » parce qu’on a aussi des joueurs de qualité qui savent jouer au football, qui peuvent faire des différences. On va subir à certains moments, on le sait, mais il faut qu’on leur fasse peur dès qu’on le peut.

À voir ce que feront les Nantais samedi à 21h00 face au PSG.

💬 @MoussaSissoko avant #psgfcn :



"L'équipe aborde cette rencontre avec beaucoup d'envie et de détermination. On essaye de peaufiner les derniers réglages pour être prêt le jour J. Il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité" pic.twitter.com/KWcBYlUCCm — FC Nantes (@FCNantes) December 7, 2023

Podcast Men's Up Life