FC Nantes : Nicolas Savinaud sort du silence pour torpiller Waldemar Kita

Élus, supporters, entreprises, anciens joueurs, ils sont tous vent-debout devant la décision de Waldemar Kita de nommer Raymond Domenech comme entraîneur du FC Nantes. Sur les réseaux sociaux, l'annonce, ce dimanche après-midi, a provoqué la colère des suiveurs des Canaris. Plusieurs d'entre eux ont souhaité lancer #DomenechNotWelcome pour dire leur ras-le-bol envers la famille Kita.

Sur RMC, Nicolas Savinaud, glorieux ancien de la maison jaune (315 matches, 1995-2007), a poussé un coup de gueule envers Waldemar Kita : "(rires), c'est un peu surréaliste. Quand on connait Kita, on se dit que tout est possible. Il a habitué tout le monde a tellement de surprises. Cela correspondant au personnage d'aller chercher quelqu'un encore plus clivant que lui..."

Avant de poursuivre : "Kita est très détesté. Domenech n'a pas une plus grosse cote. Aujourd'hui, je pense que Kita est content : on parle plus de Domenech que de lui, même si c'est lui qui est allé le chercher."

Pour Savinaud, "Kita existe médiatiquement grâce au FC Nantes"

Dans la suite de sa pensée, Savinaud a continué à tirer à boulets rouges sur Kita : "Il existe médiatiquement grâce au FC Nantes. Malheureusement, il renvoie une image désastreuse. Aujourd'hui, il n'y a pas un coach compétent qui viendra à Nantes tant qu'il sera là. Aujourd'hui, on se retrouve avec des coups médiatiques. On aimerait en rire, mais malheureusement, c'est la réalité du FC Nantes."

Pour lui, le FC Nantes ne fait plus parler de lui grâce à l'extrasportif : "On est triste de ça. On ne parle plus de ce qui se passe sur le terrain. Suaudeau et Denoueix, ils sont partis et tout à changer. Maintenant, tout ce qui se passe autour du terrain fait parler du FC Nantes. Kita n'a pas de projet sportif depuis une dizaine d'années."