OGC Nice – FC Nantes (0-1) : les cinq enseignements du triomphe nantais

Une défense nantaise imperméable

Le premier gros point à retenir de la prestation du FC Nantes est la qualité défensive des joueurs d’Antoine Kombouaré. Dans une formation à cinq défenseurs, les Nantais ont été héroïques lors de cette rencontre. Tous les Nantais se sont donné à 100% pour préserver les cages d’Alban Lafont. Lors des 45 premières minutes, ils ont empêché les Aiglons de cadrer le moindre tir. Malgré des Niçois qui ont tout tenté, les Canaris ont tenu bon. Il aurait pu encaisser un but à la 70ème minute de jeu si Lafont et Girotto n’avaient pas miraculeusement repoussé la tentative d’Andy Delort.

Le réalisme nantais paye

Lors de la seconde période, les Nantais se sont plus illustrés défensivement qu’offensivement. Cependant, les hommes d’Antoine Kombouaré sont parvenus à faire sauter le verrou de leur adversaire, sur penalty. Avec six tirs lors de la seconde période, les Canaris n’ont cadré qu’une seule frappe : le penalty de Ludovic Blas à la 47ème minute de jeu. Un réalisme qui fait la différence dans un match qui aurait pu basculer à tout moment en faveur des Niçois.

Une union Nantaise

Si le FC Nantes est parvenu à s’imposer ce soir, ce n’est pas que grâce au penalty de Ludovic Blas. Les Nantais ont donné tout ce qu’il avait collectivement. Chaque joueur a participé à chaque phase de jeu en faisant les efforts qu’il fallait au moment opportun. Une véritable union. De plus, les Canaris ont pu compter sur le soutien incroyable de leurs supporters venus en nombre pour assister à ce spectacle.

Le FC Nantes sera Européen

Ce match est un trophée supplémentaire au palmarès du FC Nantes. Cependant, il ne faut pas oublier que grâce à ce succès, les Canaris participeront à une compétition européenne la saison prochaine. Une donnée qui peut changer beaucoup de chose pour le futur du club que ce soit sur les départs, mais aussi sur les arrivées.

L’attaque Niçoise en panne sèche

Cela fait plusieurs matchs que les Aiglons ne sont pas au meilleur de leur forme. Les attaquants niçois ont une fois de plus déçu ce soir. Malgré une grosse intensité, mise par les hommes de Christophe Galtier, ils n’ont pas inscrit le moindre but lors des 90 minutes disputées. En 11 tentatives, l’OGC Nice n’a cadré que trois tirs. Un bilan très insuffisant pour une finale et espérer obtenir quelque chose.

Pour résumer Le FC Nantes affrontait l’OGC Nice en finale de Coupe de France. Un match remporté par les Canaris au terme d’un match à haute intensité. Voici les cinq enseignements à retenir de cette rencontre qui offre son quatrième sacre aux Canaris.





