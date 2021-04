FC Nantes - OL (1-2) : Castelletto et Pallois pointent du doigt les offensifs canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Une nouvelle défaite... et de nouveaux doutes pour le FC Nantes. Avant-dernier de Ligue 1, le FCN compte trois points de retard sur Nîmes. Face à l'OL, ce soir, les Canaris n'ont pas été mesure de forcer leur destin en perdant, une nouvelle fois, à la Beaujoire (1-2).

Au micro de Canal +, Nicolas Pallois, à la pause, s'était énervé devant le manque de justesse des Canaris en phase offensive : "On prend des buts bêtes. On récupère le ballon haut, on les presse bien, il faut être plus décisif. Dans la surface, on veut dribbler tout le monde. On ne frappe pas assez. Il faut prendre sa chance. Il va falloir faire mieux."

En fin de rencontre, Jean-Charles Castelletto était en accord avec son partenaire de charnière : "La première période, on n’a pas fait ce qu’il fallait. On ne peut avoir que des regrets. On a eu des occasions. On n’a pas été assez justes devant le but."