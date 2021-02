FC Nantes - OM (1-1) : Kombouaré dévoile trois manques chez ses Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Le doute envahit les Canaris

On est dans une période difficile. Les joueurs doutent encore. On ne peut pas jouer des matchs si on est en difficulté physique. Souvent, c’est lié aussi au mental. En ce moment, on est costauds mentalement, on fait les efforts. Mais, il ne faut pas avoir peur du ballon. On doit s’atteler à faire mieux avec le ballon avant Nîmes.

Un relâchement qui coute cher

On a vu qu’il ne fallait pas se relacher avec ce genre de joueurs. On n’a pas été capables de mettre le deuxième but, notamment avec Randal Kolo Muani. Marseille était venu pour ne pas perdre, il cherche la cinquième place. L’idée, c’était d’être plus haut en seconde période. On voulait les obliger à jouer vers l’arrière. L’état du terrain est désastreux. Je m’attendais à une erreur. Pour Steve, la boulette est compliquée… On a su en profiter. Maintenant, on n’a pris qu’un point… On est mitigés.

Les difficultés dans le jeu offensif

Je suis satisfait en termes d’efforts. Dans l’utilisation du ballon, il fallait faire beaucoup mieux. J’ai senti mes joueurs sans force. Quand on fait beaucoup d’efforts défensifs, et avec la pression, on a manqué de qualité technique, surtout en deuxième période. On doit jouer au ballon, avec l’envie de marquer des buts. On doit avoir cette envie. Il y a 12 finales. On doit travailler pour faire le même résultat. Il restera 33 points, la route est longue pour le maintien.