OM – FC Nantes (3-1) : Pierre Ménès sauve un Canari du naufrage et pose la question qui tue aux Marseillais

Quelques jours après une nouvelle désillusion européenne face au FC Porto, l'OM a su se rattraper ce samedi en disposant nettement du FC Nantes (3-1). Une victoire où les hommes ont sans doute montré leur plus beau visage depuis le début de saison.

Sur son blog, Pierre Ménès a salué la performance marseillaise tout en glissant un tacle aux Canaris. Selon lui, Alban Lafont a été « très bon » et « un des rares nantais à faire un match digne de ce nom » dans une prestation nantaise totalement ratée.

Ménès aurait voulu voir la même envie contre Porto

Concernant les Marseillais, Ménès se sert de ce match référence pour poser la question qui tue aux Phocéens. « On a vu des Olympiens pimpants, qui ont joué au foot et qui se sont lâchés et on a juste envie de leur demander pourquoi ils n’ont pas fait ça contre Porto ! », a interrogé Ménès.

Avant de saluer la capacité phocéenne à rebondir dans une Ligue 1 qui leur laisse de belles perspectives. « C’est la quatrième victoire consécutive de l’OM, qui est aussi à quatre défaites consécutives en Ligue des Champions. Ce qui prouve que cette équipe parvient à faire la part des choses entre les deux compètes. Et cela leur réussit car avec le nul du PSG en soirée, les joueurs de Villas-Boas sont virtuellement leaders de Ligue 1. Seulement, les deux matchs en retard des Marseillais auront lieu en 2021 donc il faudra voir si Paris est toujours à portée de fusil à ce moment-là », analyse Pierre Ménès.