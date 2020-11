OM – FC Nantes (3-1) : un détail a profondément agacé Gourcuff au Vélodrome

C'est un match bien décevant que les joueurs du FC Nantes ont offert ce samedi sur la pelouse du Vélodrome (1-3). Une performance qui n'a évidemment pas plu à Christian Gourcuff, le technicien nantais qui pourrait même être menacé en cas de mauvais résultat le week-end prochain contre le RC Strasbourg.

Mais la performance nantaise n'est pas la seule chose qui a agacé Gourcuff. Dans des propos relayés par Ouest France, le technicien s'en est pris... à la fausse ambiance de supporters mise en place au Vélodrome. « C’est très désagréable. J’aurais préféré qu’il n’y ait rien, même pour vivre le match. Le son est souvent en décalage avec ce qui se passe. Mais attention, ce n’est pas pour ça qu’on n’a pas été bons », a lâché l'entraîneur des Canaris.

Villas-Boas n'est pas de son avis

Un point de vue d'ailleurs partagé par le milieu de terrain Medhi Abeid. Selon lui, « le son était trop fort » et cela ne remplace « pas le chant des supporters ». Un avis totalement contraire à celui d'André Villas-Boas qui, de son côté, a apprécié. « J’ai demandé aux joueurs et ils préfèrent. Quand tu te transportes un peu, tu peux penser que tu es dans un stade plein. J’aimerais avoir cette ambiance en Ligue des Champions, mais ça ne remplace par les supporters et la ferveur », a relativisé AVB.