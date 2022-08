OM - FC Nantes : Kombouaré a déjà tout prévu pour retourner le Vélodrome

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Il y aura foule, samedi soir au stade Vélodrome, pour assister au match opposant l'OM au FC Nantes. Et les hommes de Tudor pourront une nouvelle fois compter sur une ambiance des grands soirs afin de récolter les trois points de la victoire.

Pourtant, et si l'on se fie aux propos d'Antoine Kombouaré, le technicien du FC Nantes, c'est justement le public marseillais qui pourrait poser problème à l'OM. En raison de sa versatilité. Extrait.

"Il faudra être solide et aller poser des soucis à cette équipe marseillaise. Le public à Marseille est versatile et peut changer à tout moment. Et d’ailleurs, le climat n’est pas serein. C’est mon avis. J’ai vu sur le dernier match amical face à Milan (0-2) ce qu’il s’est passé… C’est d’ailleurs la première fois que je vois un entraîneur qui démarre dans un club, se faire conspuer. À nous de faire en sorte que ce soit compliqué pour Marseille. Pour ce faire, il faudra un grand FC Nantes, conquérant, qui n’ira pas là-bas pour subir et ne faire que défendre. L’aspect mental ? C’est le premier discours que j’ai tenu en début de semaine. Il faut créer le doute. Marquer et les faire douter."