FC Nantes

Sa réaction

« Amer... C'est une énorme déception parce qu'on passe à côté de quelque chose de grand. Il y avait la place pour faire un exploit, on a bousculé Marseille, on a fait le plus dur pour revenir dans le match avec une expulsion. Mais on a pris un but con. Il y a de la frustration, de la colère, mais on va analyser tranquillement le match demain ».

Sur son plan de jeu qui a failli marcher

« Dès le début, il fallait empêcher Marseille de mettre en place son jeu, créer le doute. C'était un jeu à risque même si j'étais prêt à le prendre. On a rendu coups pour coups. La deuxième période est intéressante parce qu'on a récupéré le ballon et on a des actions de 1-0. On voulait profiter de la peur qu'ils avaient. Il y avait des brèches, on n'a pas été efficace dans les deux surfaces. »

Sur le Mercato atone des Canaris

« J'ai donné ma position, maintenant, au soir de ce match je n'ai pas envie de parler Mercato. Il y a tellement de choses dans ce match que le Mercato est très loin. Pendant quelques jours, on va avoir mal à la tête. Je n'apprends pas des défaites. Jamais... Mais je félicite quand même les joueurs. Il paraît que Marseille est une grande équipe, on les a fait douter. »