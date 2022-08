OM, FC Nantes : Veretout sans regret pour les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

C'était hier sa grande première avec l'OM. Et forcément le rendez-vous était attendu puisque c'était face à son club formateur, le FC Nantes. Jordan Veretout, désormais à Marseille après plusieurs saisons passées en Italie, a vécu des moments forts. Notamment en raison de l'ambiance survoltée au stade Vélodrome. Mais de là à avoir des regrets pour les Nantais, non. Propos retranscrits par le site de supporters, tribune nantaise. "Le stade était en folie, c’est magique. Avec une victoire c’est encore plus beau, en plus contre mon club formateur. Les retrouvailles avec Nantes ? Très content de revenir en France et de pouvoir rejouer contre mon ancienne équipe. Aujourd’hui, je suis très content d’être à Marseille et ce soir je pense qu’on a montré une belle image de nous avec de bonnes qualités. Oui je suis de là-bas, je suis formé au FC Nantes, ce sont toujours des émotions mais une première titulaire au Vélodrome ce sont de grandes émotions aussi. "

Pour résumer L'ancien milieu de terrain du FC Nantes, et de l'ASSE, Jordan Veretout, disputait hier samedi son tout premier match en qualité de titulaire avec l'OM au stade Vélodrome. Face à son club formateur, ce qui n'a pas manqué de provoquer certaines réactions.

