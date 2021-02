FC Nantes : Pierre Ménès tire à boulets rouges sur Waldemar Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Depuis plusieurs mois, les supporters du FC Nantes crient leur colère envers la famille Kita. Ils demandent à Waldemar de céder le club de l’Erdre à tout prix. Cette saison, marquée par le passage de quatre entraîneurs sur le banc du FCN (Gourcuff, Collot, Domenech, Kombouaré), est la goutte d’eau de trop.

Face au « Kita Circus », les habitués de la Beaujoire ont obtenu un soutien d’envergure. Sur Twitter, Pierre Ménès a poussé un énorme coup de gueule contre Waldemar Kita : « J’aime Raymond et j’aime Antoine. Deux mecs bien mais là n’est pas le débat. Ce que je retiens c’est la catastrophique gestion Kita. Ok il joue avec ses sous mais il joue aussi avec une institution. Il doit vendre et laisser ce club historique à des gens qui connaissent le foot. » Englués dans le bas du classement, les Canaris jouent leur survie dans l’élite professionnelle. Kombouaré, le sauveur attitré, a beaucoup de travail pour réaliser l’union sacrée.