PSG - FC Nantes (1-2) : Abdoulaye Touré réagit après l'exploit des Canaris

Un exploit que personne n'imaginait. Mais les joueurs du FC Nantes l'ont fait, en s'imposant ce soir face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Au terme de la rencontre, au micro de Canal +, Abdoualye Touré a tenu à réagir.

"Un exploit ? On savait qu'après les matches du PSG en Ligue Des Champions, il y avait un coup à jouer. On a lutté avec nos armes, on a été la chercher avec nos armes, avec notre mental. C'est important pour la suite, ça va nous servir. Ça doit nous galvaniser, c'est encourageant. Un tournant pour le maintien ? Il reste neuf finales, ça va se jouer au mental. Dans le vestiaire, croyez-moi il va y avare un beau cri de guerre."