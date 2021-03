PSG - FC Nantes (1-2) : exploit, fierté... Kombouaré salue ses Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Sourire, fierté dans le regard, Antoine Kombaouré peinait à croire à l'exploit du FC Nantes devant les journalistes. Ses Canaris ont réussi à battre le PSG, au Parc des Princes, au terme d'une rencontre héroïque.

En conférence de presse, le coach des Jaunes a loué le mental de son groupe : "Il faut de la force mentale, parce qu'à la mi-temps, à 1-0 et qu'on est 19e, il faut mobiliser les garçons pour espérer quelque chose. Il faut de la force mentale et de la qualité dans le jeu. Je suis très content de mes joueurs et de leur performance ce soir."

Pour lui, ses hommes ont montré un visage nouveau au Parc : "C'est un vrai exploit parce qu'on est 19e. Souvent, on lâche dans cette situation. Quand on est joueur, c'est très compliqué. Ce sont les joueurs qui se sont révoltés et se sont remobilisés."

À la fin de son propos, Antoine Kombaouré a donné la recette de son succès : "Si on bosse pour perdre, faut pas venir. On a été très costauds. On n'a pas lâché. Les joueurs n'ont pas eu peur. Tout le monde est abattu après Reims. On avait fait des choses intéressantes. Et je l'ai dit aux joueurs. On n'a pas fait le meilleur match aujourd'hui. Alban a fait des arrêts très importants. Mais à l'arrivée, on marque deux buts. C'est une victoire inespérée. Maintenant, il faut valider ces trois points face à Lorient. On ne sera heureux que si on gagne à domicile. Je me suis surtout appuyé sur les stats du PSG après les matches de Ligue des Champions. Il fallait s'appuyer là-dessus. Il y a souvent une forme de décompression. Mais attention, le PSG nous a fait beaucoup souffrir. On a tenu, on a fait bloc. On est capable de revenir au score et de gagner. C'est ça l'exploit." Grâce à cette victoire, le FC Nantes passe le Nîmes Olympique et prend la place de barragiste.