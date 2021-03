PSG - FC Nantes (1-2) : extrasportif, responsabilités... Pochettino explique la défaite parisienne

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Surpris par le FC Nantes (1-2), le PSG a raté l'occasion de reprendre le trône de la Ligue 1. En conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur cet accroc. : "Il y a des situations extra-sportive qui expliquent aussi la deuxième mi-temps. Hors football." Pendant la rencontre, deux joueurs du PSG, dont Angel Di Maria, ont été cambriolés : "Ce n’est pas une excuse mais ça a amené une baisse d’énergie. A la mi-temps, on a parlé d’autres choses que du foot."

Puis, le coach du PSG a donné rendez-vous à l'OL, dimanche prochain, pour un match décisif pour le titre : "Il faut s’améliorer. Ces matchs sont inexplicables. On a contrôlé la première période. On aurait pu marquer un second but en deuxième période. On a souffert, surtout dans les transitions. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. Il n’y a pas d’excuse. Il faut assumer ses responsabilités. Il faut faire un mea culpa. Tous les matchs sont importants. Si on veut être champion, il faudra le garder."