PSG - FC Nantes (1-2) : Kolo Muani, ses premiers mots après l'exploit des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Buteur et passeur décisif, Randal Kolo Muani a été le grand bonhomme du FC Nantes. Au Parc des Princes, les Canaris ont réalisé un exploit face au PSG (1-2). À Canal +, le jeune buteur du FCN a livré ses premières impressions après l'exploit des hommes de Kombouaré : "C’était important de faire un gros match au Parc des Princes. Ce match va me pousser vers l’avant, c'est clair ! On y a tous cru. On était ensemble. On voulait chercher des points. On est tous fiers ce soir. Ça fait plaisir d’entendre des compliments sur mon sujet depuis quelques semaines. Mon objectif, c’était d’apprendre en Ligue 1." Au-delà de l'apprentissage, pour sa première au Parc des Princes, Kolo Muani repart avec la victoire