FC Nantes : Castelletto valide la méthode Gourvennec et les progrès des Canaris

Malgré une petite prestation et une bonne opposition, le PSG s'est imposé face au FC Nantes (2-1) ce samedi soir, grâce à des buts de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mostafa Mohamed avait égalisé pour des Canaris qui ont fait belle impression, comme l'a noté Jean-Charles Castelletto au micro du diffuseur après la rencontre.

"On peut être fiers"

"Je pense qu'on méritait mieux, a commenté le Camerounais. La qualité technique des Parisiens a fini par faire la différence, on savait qu'ils n'allaient pas lâcher, mais on a eu des occasions nous aussi. C'est dommage d'en avoir mis qu'une au fond mais on peut être fiers de nous. On n'a pas eu peur. On a développé notre jeu, même si on a un peu subi." Et à lui d'ajouter... "Depuis son arrivée le coach nous demande des choses simples et claires. On est unis. Il faut continuer comme ça. Ce qui se passe là, c'est bien."

