PSG - FC Nantes : Kombouaré affiche ses regrets et souhaite bonne chance à Paris pour le Bayern

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Au moment de se présenter face aux micros, Antoine Kombouaré a reconnu un « sentiment mitigé ». « On a fait un début de match catastrophique, on était incapable de relancer, on perdait tous les ballons. Le PSG s'est retrouvé logiquement à 2-0. A 0-2, je me dis sur le banc que je m’emmerde… Je ne suis pas content. Je n’ai pas senti l’échauffement. Mais ensuite Paris a peut-être lâché un peu l'étreinte et nous, on a commencé à penser qu'on pourrait marquer un petit but. Et le deuxième nous fait beaucoup de bien ».

« Le PSG ? C'est une équipe qui t'use »

La suite pour le FCN fut une suite logique à ses yeux : « A 2-2, on est contents à la pause mais on sait que le plus dur arrive. On a manqué de fraîcheur. On n’a pas été capables de ne pas prendre ce 3e but. En face, ce sont des grands joueurs qui répètent les courses et les frappes et ça finit par payer pour eux (…) C'est une équipe qui t'use, avec des coups de boutoir, qui te fatigue. On a manqué de fraîcheur, une fois qu'ils marquent le troisième but, c'est compliqué. Mais je suis fier de ce que les joueurs ont montré, du caractère. Mais en face, il y a une belle équipe, deux très grands joueurs surtout. Messi c'est difficile de l'attraper, et Mbappé voulait absolument son record ».

En tant qu'ancien Parisien, Kombouaré a profité du micro tendu pour encourager le PSG pour son choc européen en Bavière : « Le PSG c’est mon club. J’ai toujours énormément de fierté. Je dois beaucoup à ce club, j’ai été joueur mais aussi entraîneur du PSG. Bien sûr que Paris gagnera la Champions league, j’espère même cette année. La marche la plus dure sera celle de mercredi ».