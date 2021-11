PSG - FC Nantes : Kombouaré ne décolère pas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est apparu déçu et en colère en conférence de presse après la défaite amère ce samedi de son équipe contre le Paris Saint-Germain (3-1).

"Je suis très déçu, voire en colère. Même si en première mi-temps, on a beaucoup souffert, grâce à Alban Lafont on est resté à ce score de 1-0. On a fait une très, très bonne deuxième mi-temps, on a réussi à faire ce qu'on voulait, aller de l'avant, on est revenus logiquement au score, mais on tenait un point et on n'a pas été capable de le garder, voire d'aller chercher mieux. Mais j'ai aimé l'attitude de mes joueurs. Être capable de tenir tête à cette équipe, c'est bien, la prochaine fois il faut être capable d'être efficace. L'entrée de Wylan Cyprien, c'était pour tenir le ballon, travailler cette équipe sur la largeur, les faire courir, les solutions allaient venir... Mais on a perdu des ballons, comme sur le troisième but. C'est ridicule, mais c'est comme ça."

⏱ 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



Malgré tous les efforts de nos Canaris, Nantes s’incline face à Paris.



🔜 On ne lâche rien, rendez-vous le 𝟚𝟟 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕞𝕓𝕣𝕖 pour affronter @losclive.@PSG_inside 3️⃣ ・ 1️⃣ @FCNantes#PSGFCN pic.twitter.com/1fpEjWb67R — FC Nantes (@FCNantes) November 20, 2021