PSG - FC Nantes : Kombouaré place le premier match de Ligue 1 devant le Trophée des Champions

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Alors que le FC Nantes affrontera ce mercredi le Stade Rennais en match de préparation et se mesurera ce dimanche au Paris Saint-Germain lors du Trophées des Champions, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, s'est exprimé sur ces deux rendez-vous en marge des présentations de Mostafa Mohamed et d'Evann Guessand.

Podcast Men's Up Life

"L'essentiel est de préparer le difficile déplacement à Angers"

"C'est un match de préparation. Mais il y aura un groupe qui jouera un peu plus, environ 70 minutes. Vous tirerez les conclusions que vous voudrez. Personne n'est écarté. Ce sont des choix du moment. On verra dimanche pour un autre match. Demain (mercredi), ça reste un match amical. L'essentiel est de préparer le difficile déplacement à Angers", a confié le Kanak au sujet du match amical contre Rennes avant d'évoquer le Trophée des Champions face au PSG.

"C'est une chance ! On se l'est offerte. On a une opportunité de gagner un trophée. Le déplacement, c'est comme ça. J'ai coutume de ne pas me plaindre. On va donner tout ce qu'on a pour gagner. C'est un match de compétition, qui rentre dans le cadre de la préparation. C'est un trophée, mais il n'y aura pas de points à la clé."

𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗕𝗬 💥



Dernier match de préparation pour les Jaune et Vert qui affrontent le @staderennais au Parc des Sports Léo-Lagrange de Saint-Nazaire, à 17h.



📺 Match à suivre en live sur notre chaine YouTube 🔜#OnEstNantes 🟡🟢 I #FCNSRFC pic.twitter.com/yP3bPHIbRj — FC Nantes (@FCNantes) July 27, 2022

Pour résumer Pour l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, le premier match de la saison de Ligue 1 face au SCO d'Angers est plus important que le Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain.

Fabien Chorlet

Rédacteur