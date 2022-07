PSG, FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : "Paris est le favori pour le Trophée des Champions"

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

"Le PSG fait un mercato très collectif avec des joueurs de talents qui respirent le collectif et non pas l’individualisme. Le vestiaire parisien est en train de changer. C’est la chose qu'il fallait car cela donnera plus de lumières aux vraies stars. Le PSG est sur la bonne voie et le montre par des résultats probants lors des matchs amicaux. Le PSG est le favori pour le Trophée des Champions, le championnat et l’un des favoris pour la Ligue des Champions avec un entraîneur, Christophe Galtier, qui connaît parfaitement la Ligue 1. Et même s’il a moins d’expérience en Ligue des Champions que ses prédécesseurs, il sait très bien ce qu’il manque au PSG dans cette compétition. Je pense que ça sera une grande saison du club de la capitale.