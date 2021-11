FC Nantes : le groupe des Canaris pour le PSG dévoilé, Kombouaré perd un titulaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a retenu un groupe de 20 joueurs pour le déplacement ce samedi au PSG, à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. Blessé au quadriceps pendant la trêve internationale, l'ailier gauche nigérian, Moses Simon, n'a pas été convoqué. Nicolas Pallois et Abdoulaye Sylla, suspendus, et de Roli de Pereira de Sa et Renaud Emond, blessés, sont également absents pour cette rencontre.

Le groupe du FC Nantes : Lafont, Petrić - Appiah, Castelletto, Fabio, M’Bemba, Corchia, Traoré - Chirivella, Cyprien, Girotto, Moutoussamy, Merlin, Manveylan, Blas - Bukari, Coco, Kolo Muani, Coulibay, Geubbels.

Le groupe pour affronter le @PSG_inside samedi 17h ! 👊 pic.twitter.com/t9wNq6tHFg — FC Nantes (@FCNantes) November 19, 2021