PSG : l’effet pervers de Messi qui a plombé Rennes ne frappera pas le FC Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Les supporters du Stade Rennais avaient le démon contre Lionel Messi. La signature de la star argentine cet été au PSG a eu pour effet d’augmenter le prix des places pour le choc de cet après-midi au Roazhon Park. Selon L’Équipe, cette situation a provoqué la colère de nombreux Rennais au moment où le club breton a ouvert sa billetterie aux abonnés.

Et pour cause, et en dépit de la victoire du SRFC, 2-0, les tarifs ont été multipliés par deux ou trois spécifiquement pour la rencontre en variant de 49 à 170 euros en plein tarif, de 39 à 136 euros en tarif réduit et de 29 à 102 euros pour les enfants ! Ce phénomène avait déjà été constaté au Stade de Reims lors de la grande première de Messi en Ligue 1 fin août (2-0). Cela ne devrait pas être le cas au FC Nantes, foi de son directeur de billetterie.

« On s'adapte, on regarde par rapport à ce qui se fait dans les autres clubs et on regarde la manière dont les gens réagissent à la grille tarifaire que l'on propose. Cette dernière n'est pas la même pour un match contre Angers que face à Clermont. Celle de Bordeaux est aussi différente de celle de Paris, assure Beonît Guillou sur France Bleu Loire Océan. Mais je pense qu'on fait toujours en sorte de proposer des tarifs populaires et sur les derniers matches du Paris Saint-Germain, où les stars étaient déjà là, il n'y a pas eu d'excès de notre part. Cette année, le match est en février, les tarifs n'ont pas été décidés et la vente n'a pas eu lieu. Mais il est bon de rappeler qu'on fait partie des clubs qui proposons les tarifs les plus abordables. »