PSG : mauvaise surprise avant le FC Nantes mais Messi et Neymar s'entraînent !

Ce n'est certes qu'un choix. Celui d'un homme qui, de toute façon, fera respecter les règles et ne remettra pas en cause la différence de niveau entre les joueurs du PSG et ceux du FC Nantes. Mais tout de même. Comme le rappelle justement le site tribunenantaise, le nom de Jérémy Stinat ne rappelle pas que de bons souvenirs au club de la capitale, en particulier, et aux Parisiens, en général.

L'arbitre qui dirigera PSG-Nantes, samedi à 17 heures au Parc des Princes, était en effet celui du match de Lorient, le 31 janvier dernier, lorsque l'équipe de Pochettino s'était inclinée 3-2 au Moustoir. C’est ce même arbitre qui était également à la direction des débats en octobre 2019 lors d'un 16e de finale de Coupe de la Ligue entre le FC Nantes et une autre équipe parisienne, le PFC. Résultat, 8-0 pour les Canaris.

Par ailleurs, Neymar a fait son retour à l'entraînement du matin !