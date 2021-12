PSG : Messi fait briller le FC Nantes avec son dernier Ballon d’Or

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Lionel Messi a remporté lundi à Paris son 7e Ballon d’Or et n'a pas caché sa joie à ce sujet. « C’est une fierté, un honneur pour moi d’être le premier joueur à le gagner avec le maillot du PSG, soufflait le lauréat. Je l’ai toujours fait avec le Barça, c’est spécial de le faire avec un autre maillot, a-t-il affirmé au théâtre du Châtelet. C’est la première fois que je le gagne à domicile. Le plus important, ce sont les objectifs collectifs, c’est ça qui te permet de prétendre à une telle distinction individuelle. Je suis dans une nouvelle étape de ma carrière, dans une nouvelle ville, un nouveau club. Ce prix me donne beaucoup de force pour l’année qui arrive. »

Il faut croire que le Ballon d’Or de Messi a aussi donné de la force aux supporters du FC Nantes. À peine le prix décerné, ces derniers ont fait fleurir quelques commentaires plutôt drôles au sujet de Messi et son premier but en L1... face aux Canaris (3-1). « Il suffit donc de marquer un but contre le FC Nantes pour avoir le Ballon d’Or », a par exemple ironisé Jean-Marcel Boudard chez Ouest France.

« Messi savait très bien qu'il fallait marquer son premier but en L1 contre le FC Nantes, c'est ça le vrai prestige. Le reste c'est un peu surfait », a poursuivi Le prophète du ballon rond sur le même deuxième degré. « Le seul but marqué en championnat par le Ballon d’Or est contre le FC Nantes », savoure sobrement Tribune Nantaise. En étant aussi chauvins et blagueurs, les supporters de l’ASSE auraient même pu rajouter que le premier triplé de passes décisives de Messi en L1 a eu lieu dimanche face aux Verts sur le même score...

