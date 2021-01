FC Nantes : Raymond Domenech est déjà sous le charme des Canaris

Depuis sa venue au FC Nantes, Raymond Domenech vit d'amour et d'eau fraîche. Au micro de Téléfoot, l'ex-sélectionneur des Bleus s'est enflammé sur son nouveau club auquel il paraît déjà très accroché : "Je suis venu dans ce club parce que c'était un vrai coup de coeur. C'est une décision que j'ai prise alors que j'étais en vacances. Je n'ai pas pris de vêtements, rien, ça s'est fait comme ça, d'un coup, sur un coup de tête, une discussion. J'ai dit oui parce que j'avais envie de reprendre le terrain, de m'y retrouver depuis un moment déjà."

Une fois contacté, le nouveau coach du club de l'Erdre a accepté la proposition de Waldemar Kita sur "un coup de tête" : "L'envie d'entraîner a été plus forte que tout. Annoncer officiellement que je ne pouvais plus entraîner, je n'ai jamais pu le faire. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie d'être sur un terrain. Je n'ai pas réfléchi à tout ce qu'il y a autour, parce que si on se met à réfléchir à tout ce qu'il y a autour, plus personne n'entraîne. Des difficultés, il y en a partout." Pas sûr que les mots de Domenech, et son amour grandissant pour le FC Nantes, fassent changer d'avis les fidèles des Canaris.