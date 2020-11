RC Lens – FC Nantes (1-1) : Gourcuff tacle la réserve déposée par les Sang et Or sur le penalty

C'est un épisode rare qui a eu lieu ce mercredi soir en match en retard de Ligue 1. Alors que le FC Nantes avait réussi à égaliser contre le RC Lens en retirant un penalty initialement arrêté par Jean-Louis Leca, les Sang et Or ont ensuite décidé de déposer une réserve technique auprès de la Ligue, interrompant le match quelques instants.

Sur le moment, on a pu croire que Franck Haise contestait la décision de l'arbitre d'arrêter le match pour constater l'arrêt illicite de Leca via le VAR, alors qu'il faut normalement un arrêt de jeu pour cela. Mais le technicien des Sang et Or a livré une explication plus philosophique. « C'était une réserve pour contester l'esprit. Si le gardien ne peut plus bouger du tout, ça va être difficile d'arrêter les penalties », a expliqué le coach lensois.

Un manque d'élégance pour Gourcuff

Une décision que Christian Gourcuff, de son côté, n'a pas apprécié. Validant l'utilisation du VAR, le technicien nantais n'a pas manqué de pointer du doigt un manque d'élégance des Lensois. « Je ne comprends pas. En l'occurrence le VAR est ici intéressant car il peut dire oui ou non si c'est à retirer ou pas. Du banc, je ne peux pas juger. Mais si c'est une réserve parce que le jeu a repris entre temps avant de faire retirer le deuxième penalty, c'est assez laid », a taclé le coach nantais.