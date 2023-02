RC Lens – FC Nantes : Kombouaré plaide coupable mais assume son turn-over

A l'issue de la rencontre RC Lens – FC Nantes (3-1) qui a vu son arrière-garde volée en éclats à Bollaert, Antoine Kombouaré n'en voulait pas à ses hommes, préférant se tourner déjà vers la réception de la Juventus Turin jeudi à la Beaujoire.

« Ce qu’on retient c’est déjà la défaite, car perdre on n’aime pas ça, en plus 3-1. C’est lourd même si ça aurait pu l’être beaucoup plus. On a été dominé par un adversaire supérieur. Les 2 buts en 2 minutes nous font mal mais on a réussi à revenir au score, à entretenir l’espoir. Je leur ai dit à la mi-temps, dès lors qu’il y a 2-1, c’est bon pour nous car on peut faire quelque chose, mais le 3e arrive trop vite avec un contre qui met fin au suspense. Je suis déçu mais il faut reconnaitre la supériorité de Lens. Il faut juste rester calme, bien se reposer et reprendre de énergie pour faire un grand match jeudi contre la Juventus à la Beaujoire. »