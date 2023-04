RC Lens, FC Nantes : Openda et Sissoko justifient leur numéro de maillot

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le choix des numéros de maillot est toujours une étape significative pour les joueurs, bien qu’elle paraisse anecdotique pour nous. Pour le compte de la Ligue 1, plusieurs joueurs ont expliqué leur choix. Pour Loïs Openda rien de très fantasque : « J’aime beaucoup les numéros classiques des attaquants : le 9, le 7 et le 11. A mon arrivée à Lens, j’ai choisi le 27 car 2+7 = 9. Le 27 est aussi le moyen d’avoir un 7 dans mon numéro. Mais, quand Jonathan Clauss est parti à l’OM, il a libéré le 11 et j’ai pu le récupérer !»

Un choix du cœur pour Sissoko

Plus émotif, Moussa Sissoko s’est lui livré à un choix beaucoup plus sentimental : « Le 17, c’est le jour de naissance de mon fils. J’ai porté ce numéro pendant mes cinq saisons à Tottenham mais, à Watford, il n’était pas disponible. Quand j’ai vu qu’il était libre au FC Nantes, je ne me suis pas posé de question. En plus, mon fils me l’avait demandé ! »

Zakaria Aboukhlal, l’attaquant marocain du TFC a lui livré une anecdote assez drôle : « La plupart des numéros 6 sont lents sur le terrain donc j’ai choisi le numéro 6 pour que mes adversaires croient que je suis lent moi aussi ».