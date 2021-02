RC Lens : Haise annonce une grande nouveauté contre le FC Nantes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Comme d’habitude, Franck Haise a fait un point complet sur l’infirmerie avant le choc contre le FC Nantes. « Ganago sera indisponible. Kakuta va nettement mieux. On a deux suspendus : Haïdara et Banza, a-t-il affirmé en conférence de presse avant d’annoncer la titularisation de Wuilker Fariñez dans le but. C'est décidé dans mon esprit depuis longtemps, il faut le voir en compétition. C'est aussi qu'il le mérite. Farinez est un garçon très à l'écoute, qui veut bien faire les choses, qui fait les efforts pour comprendre le français. Il a aussi évolué sur certains points de son jeu avec Thierry Malaspina. Ce sera bien de le voir en compétition, on avait prévu de le faire jouer aussi assez régulièrement en réserve. Forcément, avec l'arrêt des championnats, ça n'a pas pu se faire. »

Haise ne galvaudera pas la Coupe de France

Au sujet des ambitions en Ligue 1, le coach du RC Lens est catégorique. « On aura des objectifs jusqu'à la 38e journée. Je ne fais pas des matches sans objectif, a-t-il poursuivi avant de se focaliser sur la Coupe de France. La Coupe, on sait que ça peut être plus que sympa mais qu'on peut aussi sortir dès le premier match. Il faut juste jouer les choses à fond. Que l'on joue en semaine ou le week-end, ça reste la Coupe de France. J'ai vécu des bons moments dans cette compétition, c'est quelque chose qui me parle et qui me plait. »

Des craintes sur le FC Nantes

Selon Haise, le FC Nantes reste un adversaire redoutable malgré sa situation compliquée en championnat. « Le huis clos nivelle les rapports de force parfois entre domicile et extérieur. Nantes a beaucoup de préoccupation. Je vais pas lâcher une compétition pour l'autre, j'aurai une équipe compétitive pour Nantes et pour Reims, a-t-il ajouté.