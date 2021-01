FC Nantes - RC Lens : Sébastien Corchia attend les Sang et Or de pied ferme à la Beaujoire

Pour la 20e journée de Ligue 1, ce dimanche, le FC Nantes (17e) accueille le RC Lens (9e), à la Beaujoire. Un match forcément particulier pour Sébastien Corchia, qui est passé par le LOSC durant trois saisons (2014-2017). Auprès du site international du club, le Canari a décrit les Sang et Or : "C'est une équipe compacte, qui joue vite vers l'avant avec de la qualité sur le plan offensif. Il faudra garder les bonnes bases mises en place sur les deux derniers matches pour les mettre en difficulté. Tout le groupe travaille vraiment dur à l'entraînement pour aller chercher cette victoire à La Beaujoire."

Après deux bons nuls face au Stade Rennais et à Montpellier, Corchia a envie de passer le cap face au RC Lens : "Tout le monde a envie de signer une victoire et ce dès dimanche. On reste sur deux matches nuls mais dans le contenu, on sent qu'on n'est vraiment pas loin de décrocher un succès. Maintenant, il faut tout mettre en œuvre pour obtenir les trois points parce qu'au final, c'est ça le plus important."