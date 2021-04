RC Strasbourg - FC Nantes (1-2) : Kombouaré donne la clé du succès des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Transparent en première période et efficace en seconde, le FC Nantes a renversé le RC Strasbourg (2-1), à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. Grâce à ces trois points, les Canaris passent 18es et prennent la place de barragiste à Nîmes, défait dans le même temps sur la pelouse du RC Lens (2-1).

L'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, s'est exprimé après la victoire des siens, relancés dans la course au maintien. "Il y a de la satisfaction parce que c'était très mal embarqué. On a fait une première mi-temps calamiteuse. On a su réagir (...) Je trouve que c'est une victoire méritée. Les joueurs sont toujours là. On va rencontrer des difficultés mais ils ont envie de gagner, de se révolter", a-t-il confié en conférence de presse.