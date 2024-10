RC Strasbourg - FC Nantes : le FCN rechute, les notes des Canaris

Ce dimanche, le RC Strasbourg recevait le FC Nantes pour la 9ème journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle les Canaris ne sont pas parvenus à s'imposer, encore une fois. Piégés par le bon placement d'Andrey Santos, ils encaissaient le premier but à la 17ème minute, sur une belle tête du Brésilien. La deuxième période était encore plus délicate pour les hommes d'Antoine Kombouaré, qui ont pris deux nouveaux buts (Santos et Bakwa), avec une défense plus que passive. La réduction de l'écart signée de l'entrant Guirassy (83ème) n'a servi à rien, et le FCN perd encore des points, avec une dernière victoire qui remonte au 31 août dernier.

Les notes des Canaris :

Lafont (4) : Pas vraiment aidé par sa défense ce soir, le portier a réalisé deux arrêts salvateurs, qui n'ont malheureusement pas servi à prendre des points.

Coco (3) : C'est sur un de ses tacles que Santos a hérité du ballon pour lancer l'action du deuxième but, et il ne s'est pas pressé pour revenir défendre. Fautif aussi sur le troisième, où il laisse Moreira centrer.

Castelletto (3) : Sur le deuxième but, il ne parvient pas à intercepter le centre de Bakwa. Sur le troisième, il lâche complètement le marquage sur... Bakwa également.

Zézé (4) : Souverain en début de match, la jeune pépite des Canaris a ensuite été plus en difficulté, même s'il n'a pas été le pire défenseur nantais ce soir.

Cozza (3) : Très en difficulté sur son côté gauche, il a eu un mal fou à défendre sur Bakwa. Beaucoup d'offensives strasbourgeoises sont passées par lui.

Augusto (6) : Il a souvent harangué ses coéquipiers, et aurait pu marquer s'il n'avait pas échoué face à Petrovic. Passeur décisif sur la réduction de l'écart de Guirassy.

Gbamin (4) : Beaucoup moins en vue que son coéquipier, l'ancien Lensois a eu du mal à se muer en leader dans ce milieu de terrain.

Thomas (5) : Ses coups de pied arrêtés n'ont pas vraiment inquiété le RCSA, mais l'attaquant a tout de même essayé de créer du danger lors de ses offensives, sans succès...

Kadewere (4) : Pas grand chose à se mettre sous la dent pour le numéro 10, qui n'a tiré qu'à une seule reprise.

Abline (3) : Très discret sur la pelouse de la Meinau, il n'a pas eu l'activité qu'on lui connaît d'habitude. Un match sans...

Mohamed (5) : Avec trois tirs, qui auraient parfois mérité mieux, l'attaquant n'a pas trouvé le chemin des filets. Il faut dire que le gardien du Racing n'y est pas étranger.

Fin du match.



Nos Jaune et Vert s'inclinent face à Strasbourg.



🔜 Prochaine rencontre face à Marseille, dimanche à La Beaujoire. pic.twitter.com/DhGnNRku5H — FC Nantes (@FCNantes) October 27, 2024