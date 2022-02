RC Strasbourg - FC Nantes : Stéphan félicite ses joueurs, Kombouaré a un regret après le match

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Julien Stéphan : "C'était un match âpre, serré. Je félicite les joueurs pour cette victoire acquise de manière différente, avec une grande solidité défensive. On n'a pas concédé une transition du match. On a eu moins de grosses situations que d'habitude, mais la victoire est méritée. On savait que le premier qui ferait une erreur perdrait. La priorité, c'était d'être équilibré et de bien attaquer. Contre une équipe qui défend bien et qui est en confiance, il faut de la patience. Il le fallait sur ce match. Ce sont des matches moins spectaculaire... malgré tout, on se crée des situations. Il faut être fier de la victoire. Dans ce match, peu importe le buteur, le principal était de continuer à faire tourner le compteur. On est ravis. Je pense qu'il y avait du respect entre les deux équipes qui sont sur des dynamiques intéressantes, assez proches l'une de l'autre. C'était un match d'hommes, dans des conditions d'hiver. Mais il faut être capable d'en passer par là dans une saison."

Antoine Kombouaré : "C'est une grosse déception, surtout par la façon dont on prend le but. Dans l'ensemble, on défend très bien. Trois tirs cadrés de la deuxième meilleure attaque du championnat. On est malheureux pour Fabio. C'est rageant. Il n'y a pas de coup d'arrêt. C'est embêtant de perdre de cette façon. Je pense que Strasbourg avait plus envie de cette victoire. On a bien défendu. Il y avait des coups à jouer dans les couloirs. On n'a pas été au bout de nos intentions. Et Strasbourg a bien défendu sur nos trois attaquants. J'aurais aimé un match plus solide offensivement. Ca n'a pas été le cas. Le dernier match, ils prennent 4 buts. Ils avaient une revanche à prendre."

💬 "𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝘀𝘂𝗿𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗰̧𝗼𝗻 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝗹𝗲 𝗯𝘂𝘁." - 𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙆𝙤𝙢𝙗𝙤𝙪𝙖𝙧𝙚́.



Retrouvez la réaction des entraîneurs après #RCSAFCN 👇 — FC Nantes (@FCNantes) February 6, 2022