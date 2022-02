RC Strasbourg : mauvaises nouvelles avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pas simple pour le RC Strasbourg. La formation de Julien Stéphan, qui accueille le FC Nantes dimanche, ne pourra compter sur deux de ses joueurs. L'attaquant Kevin Gameiro est ainsi touché au genou. "On pensait que sa récupération serait plus rapide, mais on n'a pas d'inquiétude particulière. il pourra reprendre avec le groupe en début de semaine prochaine pour préparer le déplacement à Angers", a précisé son entraîneur.

Le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou est également blessé. Quant aux défenseurs Gerzino Nyamsi et Alexander Djiku, ils sont incertains.