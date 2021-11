RC Strasbourg : Stéphan a déjà le FC Nantes dans le viseur

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le RC Strasbourg commence à devenir l’une des belles surprises de la saison. Hier, les hommes de Julien Stéphan ont encore fait parler la poudre en démolissant le FC Lorient (4-0). L’ancien coach du Stade Rennais peut savourer.

« C'était un très bon match, et c'est un très bon résultat. C'est certainement un match référence pour nous, a-t-il déclaré en conférence de presse. On a flotté une petite dizaine de minutes en première mi-temps, il y a eu cette minute de flottement avec un face-à-face de Moffi... Ensuite, on a eu de la qualité collective, de l'intensité. C'est intéressant. En plus, on a eu une super communion avec le public, tout le monde a pris beaucoup de plaisir. »

Le coach du RC Strasbourg veut désormais accordé un peu de répit à ses joueurs avant de basculer sur le périlleux déplacement à la Beaujoire de dimanche (15h) contre un FC Nantes qui fait presque le plein à domicile cette saison. « On a mis en difficulté l'équipe lorientaise, on a eu des ballons vite et hauts, on a eu de la variété... Mais maintenant ça n'est qu'un match et qu'une victoire. On va la savourer mais dès mardi on va se remettre au travail et préparer le déplacement à Nantes », a-t-il conclu.

