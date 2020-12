Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Quatorzième de Ligue 1, le FC Nantes poursuit sa série de matches de la peur dans la course au maintien. Après avoir manqué le coche à la Beaujoire face au RC Strasbourg (0-4) et contre Dijon (1-1), les Canaris de l'intérimaire Patrick Collot vont devoir grappiller des points en déplacement du côté du Stade de Reims (19e). Une rencontre qui pourrait être décisive pour l'avenir de David Guion chez les Rouge et Blanc.

Les Canaris sont sur Téléfoot Stadium 5

Pour suivre le match opposant les Champenois aux Canaris, nous vous invitons à vous brancher sur le cinquième canal de Téléfoot Stadium à 19 heures.