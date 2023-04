Reims se relance à Nantes, Nice tenu en échec à Angers

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Deux semaines après avoir perdu leur invincibilité en Ligue 1 sous Will Still (1-2 face à l'OM), le Stade de Reims a repris sa marche en avant en s'imposant largement cet après-midi à la Beaujoire. Les débats ont été équilibrés jusqu'à la 38e minute mais après l'ouverture du score de Flips, les Rémois ont largement dominé, doublant même la mise dans la foulée, toujours pas Flips. Munetsi a aggravé la marque en seconde période.

Reims fait une bonne opération au classement

Mauvaise opération de l'OGC Nice sur la pelouse d'Angers (1-1), alors que Brest a réussi à renverser Toulouse (3-1) et que Clermont a été tenu en échec par Ajaccio (1-1). Au classement, Reims grimpe de deux places, passant devant Nice, et est aujourd'hui 7e. Même bonne opération pour Brest, qui sort de la zone rouge et est 15e.