Rennes met la pression à l'OM, Nantes ne s'arrête plus, Bordeaux sombre

Les matches de 15h ont permis au classement de bouger ! La plus belle opération de l'après-midi est pour le Stade Rennais, victorieux sans discussion d'Angers (2-0) Au Roazhon Park grâce à des buts de Bourigeaud (33e) et Laborde (87e). Les Rouge et Noir sont désormais 4es, à un seul point de l'OM, qui accueille Monaco ce soir. Si les hommes de Bruno Genesio sont aussi bien placés, c'est que Strasbourg n'a pas gagné à Reims. Les Alsaciens ont dû se contenter d'un résultat nul (1-1, Bellegarde avait ouvert le score à la 69e, Cajuste a égalisé pour les locaux à la 84e).

Vainqueur de Montpellier (2-0) à la Beaujoire grâce à des réalisations de Kolo Muani (69e) et Geubbels (93e), le FC Nantes a vécu une semaine de rêve avec la qualification pour la finale de la Coupe de France. Les Canaris sont désormais 6es, à cinq points de la zone Champions League ! Leurs rivaux de la cote Atlantique, les Girondins de Bordeaux sont en revanche au plus mal après leur défaite à domicile contre Troyes (0-2, buts de Poussin contre son camp à la 28e et de Mothiba sur pénalty à la 87e). Les Aquitains sont toujours lanterne rouge avec 22 points, à égalité avec Metz. Mais l'ESTAC et l'ASSE, qui ont vaincu ces deux clubs aujourd'hui, ont pris leurs distances (3 points d'avance). Ça commence à sentir le roussi...