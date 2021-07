Résultat amical : le FC Nantes s'incline face à Caen (0-1)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dans le cadre du challenge Emiliano Sala organisé en hommage à l’Argentin, le FC Nantes s'est incliné ce samedi face au Stade Malherbe de Caen (0-1). Le milieu de terrain caennais, Yoann Court, a inscrit le seul but de la rencontre en poussant au fond du but vide la frappe d’Andreas Hountondji qui a heurté la barre quelques secondes plus tôt (61e).

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. Les Nantais s'inclinent pour leur deuxième match de préparation.



Rendez-vous demain à 14h pour la rencontre face aux @ChamoisNiortais#fcnscm ・ 𝟬-𝟭 pic.twitter.com/dkGzAMYUTh — FC Nantes (@FCNantes) July 17, 2021