Résultat amical : battu par Niort (1-0), le FC Nantes termine dernier du Challenge Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Respectivement battus par le Stade Malherbe de Caen (0-1) et les Girondins de Bordeaux (1-1, 5-3 t.a.b), le FC Nantes et Niort s’affrontaient ce dimanche lors de la petite finale du challenge Emiliano Sala. Et les Canaris se sont inclinés (1-0). Mathis Ansart a inscrit le seul but de la rencontre en fin de match (81e).

