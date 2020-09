Résultat Ligue 1 : le FC Nantes mené à la pause à Monaco (0-1)

Peu probable que les supporters du FC Nantes, devant leur télé, aient apprécié les 20 premières minutes de leurs joueurs préférés sur le terrain de l'AS Monaco. Absents des débats, battus dans les duels, dépassés techniquement, les hommes de Gourcuff ont tout d'abord affiché un visage affligeant. Résultat, on ne peut plus logique, une ouverture du score monégasque (Sofiane Drop, 5e) et une kyrielle d'occasions (Gelson Martins, Tchouaméni et barre transversale pour Badiashile) pour faire le break.

Il aura fallu attendre la 19e minute, et un but refusé pour hors-jeu à Kolo Muani sur une ouverture lumineuse de Blas, pour assister, enfin, aux réveil des Canaris. Rien d'exceptionnel, certes, mais une frappe de Touré (22e) cadrée, un semblant d'envie dans le jeu et un loupé improbable de Moses Simon, idéalement servi par Kolo Muani à six mètres du but monégasque(46e).

Probable que Christian Gourcuff hausse le ton dans le vestiaire.