Résultat Ligue 1 : le FC Nantes s'est fait rattraper in extremis par Metz (1-1, mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'est un match plaisant que nous offre cette affiche de 13h entre le FC Nantes et le FC Metz. Les hommes de Christian Gourcuff y sont pour beaucoup avec une très belle prestation collective matérialisé par un but de Kolo-Muani, parfait sur un centre en retrait de Corchia (28e). L'attaquant avait eu deux opportunités pour s'échauffer un peu plus tôt.

Ludovic Blas, auteur d'un magnifique numéro par la suite, a eu l'opportunité de doubler la mise face à une équipe messine frappée par le sort. Dans la même minute, Maïga et Pajot sont sortis sur blessure. Mais la chance a tourné avec une intervention du VAR qui a accordé un penalty au FC Metz pour une main de Fabio. Leya Iseka ne s'est pas fait prier pour le transformer (45+4e).