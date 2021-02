Résultat Ligue 1 : le FC Nantes s'incline de nouveau face à l'AS Monaco (1-2)

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

A force de flirter avec la zone de relégation, le FC Nantes est désormais à égalité avec le 18e, le FC Lorient. Les hommes de Raymond Domenech ont concédé un nouveau revers face à Monaco, malgré une première période où ils ont tenté de rivaliser. Girotto a obligé Lecomte à une belle parade (5e), Louza a vu son lob fuir le cadre d'un rien (30e). Mais c'est bien Monaco, après un poteau de Diop (18e), qui a finalement ouvert la marque juste avant la pause, Maripan profitant d'un marquage défaillant pour marquer son quatrième but en janvier (0-1, 45e).

Un but qui a plombé des Canaris bien plus difficulté après la pause. Après plusieurs alertes notamment signées Ben Yedder, c'est Volland qui a doublé la mise sur un magistral service en louche de Caio Henrique (0-2, 60e). Avec l'exclusion de Pallois un quart d'heure plus tard, les Canaris semblaient plus bas que jamais, mais Renaud Emond a redonné de l'espoir de la tête en fin de match (1-2, 83e). Un sursaut finalement insuffisant pour éviter un revers douloureux.