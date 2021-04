Résultat Ligue 1 : Stade Rennais 0-0 FC Nantes (mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Comme les temps changent ! Dans le derby breton en 2021, c'est le FC Nantes qui joue à cinq derrière et doit gagner pour échapper à la relégation et c'est le Stade Rennais qui développe un jeu plaisant fait de combinaisons aboutissant à des actions dangereuses. Reste que pour le moment, les Canaris tiennent bon et jouent crânement leur chance quand ils parviennent à franchir la moitié de terrain.

Les Nantais peuvent d'ailleurs s'estimer heureux de rentrer aux vestiaires à onze car Moses Simon a mis un coup de coude volontaire dans la tête de Benjamin Bourigeaud. L'arbitre est allé consulter la VAR mais a décidé de ne donner qu'un avertissement au Nantais. Dans l'esprit, en tout cas, les 22 acteurs sont bien en mode derby !