Résultat Ligue 1 : Stade Rennais 1-0 FC Nantes (terminé)

Au niveau engagement, on était bien dans un derby. Au niveau de la technique, on repassera, même si le Stade Rennais a construit certaines actions de magnifique façon. Le seul éclair de la partie a été le but de Martin Terrier à la 51e minute, d'une frappe enroulée dans l'angle de la surface nantaise dans la lucarne opposée d'Alban Lafont.

Une merveille qui ne suffira pas à faire oublier toutes les lacunes dans le jeu des deux équipes. Et notamment du FC Nantes… Les Canaris se sont présentés avec cinq défenseurs au Roazhon Park et ont logiquement été dominés. Transparents offensivement, ils ne pouvaient espérer qu'un 0-0. Après le but de Terrier, la partie était terminée. Ils restent donc à la 19e place et prient pour que Nîmes et Lorient ne fassent pas un résultat à 15h.