Résultats Ligue 1 : le FC Nantes frustré, les Girondins sombrent (terminé)

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

A trois minutes près, les lignes bougeaient dans le bas du classement ! Si Dijon semble bien condamné à la descente avec ses 13 points de retard sur le barragiste suite à sa défaite à domicile contre Reims (0-1), le FC Nantes a, lui, espéré sortir la tête de l'eau. Les Canaris menaient 1-0 à la 88e contre Lorient à la Beaujoire grâce à un but de Kolo Muani à la 3e. Mais les Merlus se sont accrochés et ont égalisé dans les derniers instants par Laurienté d'un coup franc de 40 mètres. Lorient reste 16e, le FC Nantes 17e et barragiste.

A la Mosson, les Girondins de Bordeaux avaient ouvert le score par Hwang à la 28e mais les Héraultais ont égalisé dans la foulée (Sambia, 35e) avant de faire la différence en seconde période (Laborde, 58e, Mavididi, 69e). Le FCGB est désormais 13e avec 8 points d'avance sur le barragiste lorientais. Mais au rythme où vont les choses pour lui, il aurait tout intérêt à se reprendre rapidement…

FC Nantes 1-1 FC Lorient

Dijon FCO 0-1 Stade de Reims

Stade Brestois 0-0 SCO Angers

Montpellier 3-1 Girondins de Bordeaux