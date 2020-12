Résultats Ligue 1 : le LOSC en patron, le FC Nantes renversé (terminé)

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

A la mi-temps, le FC Nantes était serein sur la pelouse de Delaune. Les Canaris menaient 1-0 grâce à un coup de tête de Nicolas Pallois à la 19e. Les Champenois étaient inoffensifs. Mais ils se sont réveillés et ont fait passer six minutes terribles aux hommes de Patrick Collot en inscrivant trois buts entre la 68e et la 74e. Avec cette défaite, le FCN enchaîne un sixième match sans victoire.

Le LOSC n'a pas ces soucis. Grâce à des buts de Yazici à la 18e et Weah dans les arrêts de jeu, les Dogues se sont tranquillement imposés chez la lanterne rouge dijonnaise (2-0). Les voilà certains de s'endormir leaders de la L1 après cette 14e journée, et ce alors que leur président, Gérard Lopez, va être contraint de laisser sa place.

A noter qu'il y a eu quatre victoires à l'extérieur sur cinq matches ayant débuté à 19h. Le RC Strasbourg a fait une belle opération en s'imposant à Angers (2-0) suite à des réalisations tardives de Diallo (77e) et Ajorque (91e).

Reims 3-2 Nantes

Dijon 0-2 Lille

Nîmes 0-2 Nice

Montpellier 0-2 Metz

Angers 0-2 Strasbourg